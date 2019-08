Kleiner Kurs mit unglaublicher Wirkung

Vor etwas über fünf Jahren hatte er mit Sport im allgemeinen oder gar mit exzessivem Radfahren noch so gar nichts am Hut. Jochen Hertlein aus Unterbalbach wog Anfang 2014 satte 95 Kilogramm bei etwa 1,75 Meter Körpergröße, litt unter Asthma, und es ging ihm wie wohl den meisten Couch-Potatoes: Sport kannte er nur aus dem Fernsehen. Hertlein arbeitet bei der AOK – und die „Gesundheitskasse“ bietet bekanntlich ja auch immer wieder Bewegungskurse an. „Eine Kollegin hat ständig gefrotzelt: Jochen, da melden wir dich doch mal an“, erinnert sich Hertlein. „Von null auf zehn Kilometer – laufend fitter werden“, lautete der Titel des besagten Kurses, der am Ende Jochen Hertleins Leben total auf den Kopf stellen sollte.

„Ja, am 2. April 2014 hat sich meine Welt völlig verändert“, beschreibt Hertlein das, was im Nachhinein wie ein wahr gewordenes Motivationsmärchen klingt. Heute fährt der 41-Jährige längst gnadenlose Radrennen. Doch alles begann mit ersten schweißtreibenden Schritten zu Fuß im besagten Kurs der AOK und dem ersten großen Ziel: die Teilnahme am Assamstadter Ansmann-Cup.

„Da bin ich dann 2014 das erste Mal mitgelaufen, allerdings eben kurze Strecken.“ Zehn Kilometer waren es denn auch ein paar Monate später beim Wertheimer Messelauf. „Ich dachte mir dann, jetzt steigere ich mich doch einfach mal“, beschreibt Hertlein den Entschluss, 2015 beim Bad Mergentheimer Stadtlauf den ersten Halbmarathon zu absolvieren. Aus „halb“ wurde schnell „ganz“. Magische Zahl drei: Im dritten Jahr seiner sportlichen „Karriere“, nach der dritten Teilnahme beim Ansmann-Cup – jetzt beim Marathon – wurde er in der Gesamtwertung Dritter, ein Erfolg, den er sich 2014 wohl im Traum nicht hätte vorstellen können.

Doch wie’s im Leben oft so ist: Dann kam der Rückschlag. „Iliosakralgelenk“ lautet der Name des Bösewichts, der das Laufen im Sommer 2017 erst einmal völlig unmöglich machte, weil es „sakrisch“ weh tat. „Ich hab’ wirklich alles versucht, eine Blockade dort im Bereich der Hüfte wieder weg zu bekommen“ – vergebens. „Da hatte ich eine echte Krise“, seufzt Hertlein noch heute beim Gedanken an die Tage, die fast das Ende seiner jungen sportlichen Karriere bedeutet hätten. „Was mach’ ich jetzt mit meiner ganzen Ausdauer?“, fragte er sich verzweifelt. Die Antwort hat zwei Räder und Speichen: „Im September 2017 hab’ ich mir mein erstes Rennrad gekauft.“

Wieder betrat der motivierte Unterbalbacher völliges Neuland. „Das kannst du natürlich mit normalem Radeln überhaupt nicht vergleichen“, weiß der heute gertenschlank drahtige, durchtrainierte Hertlein. „Das mach’ ich jetzt“, bestimmte er so für sich im Innern. Und ja, das macht er jetzt, aber so richtig. Jüngstes Mammutprojekt: Die Tour quer durch Deutschland, „gebucht“ über das Internet-Portal „Quäl-dich.de“ – dieser Name ist durchaus Programm. Ganz bewusst führte die „Grand Tour“ von Flensburg bis nach Garmisch-Partenkirchen über die kräftezehrendsten Strecken, die innerdeutsche Gebirgslandschaft überhaupt zu bieten hat. Etappen wie Göttingen – Fulda – Würzburg kennt man ja üblicherweise nur aus dem ICE-Fahrplan. Die Herren mit Helm strampeln solche Strecken mit Muskelkraft ab. Auf dem Berg wird „Tour“ zwischendurch ganz fix zu „Tortour“, der innere Schweinehund bellt laut, vor allem auf den Höhen des Harz’, in der Rhön oder auf der Schwäbischen Alb. Allein auf der Alb-Etappe bedeutete das ganz konkret: 200 Kilometer am Stück, über immerhin 3000 Höhenmeter. Da braucht’s zwischendurch echte kohlenhydrathaltige Kraftnahrung. „Auf der Strecke Braunschweig – Göttingen führte die Mittagspause in ein Kloster“, erinnert sich Hertlein, und er lacht bei den Bildern, die da offenbar vor seinem geistigen Auge aufleben: „Ich werd’ nie vergessen, wie die dort geschaut haben, als plötzlich rund 60 ausgehungerte Rennradler über die Nudeltöpfe hergefallen sind.“ Purer Zufall war eine Verpflegungsstation der „Quäl-dich“-Tour just in Unterbalbach, wo sich die Radler mit Getränken oder Power-Riegeln versorgen.

Im Frühjahr war noch völlig offen, ob Hertlein überhaupt teilnehmen kann. Ein Grippe-Virus brachte ihn stationär ins Caritas-Krankenhaus. Er hat es überstanden und konnte starten. Dass er es bei „Quäl-dich“ mittlerweile in die Leistungsgruppe eins geschafft hat, „das macht mich schon ein stückweit stolz“, sinniert der bescheidene Sportler.

75 Kilometer vor dem Frühstück

Gut, er trainiert natürlich auch hart. Es gibt wohl nur wenige, die sich unter der Woche morgens um sechs vor dem Frühstück aufs Rad schwingen und dann wie unter Wettkampfbedingungen „mal eben kurz“ über Wittighausen, Kirchheim bis nach Kist und wieder zurück strampeln – locker etwa 75 Kilometer . Plus-minus zwei Stunden investiert er dafür fast täglich. „Anschließend geh’ ich dann zur Arbeit“, sagt er, als ob’s das Normalste der Welt wäre, das mit dem Ausflug früh am Morgen.

Klingt ein bisschen verrückt? Durchaus. Am Wochenende wird’s noch spektakulärer: „Da fahre ich längere Einheiten“, erklärt Hertlein. So geht’s auch mal bis nach Crailsheim, in Zahlen sind das 171 Kilometer in etwa fünfeinhalb Stunden, Pausen eingerechnet. Schlechtes Wetter heißt noch lang nicht Nichtstun für die Radlerbeine: Für Regentage gibt’s das pfiffige Programm „Zwift“ im Netz. Das Bild in Jochen Hertleins Hausflur hier einmal plastisch nachgezeichnet: das Hinterrad des alten Rennrads eingespannt in die spezielle „Zwift“-Rolle, das Laptop mit buntem Rennstreckenbild vor dem Lenkrad. „Man kann virtuell alle möglichen eingespeicherten großen Touren in der halben Welt fahren“, erklärt Hertlein – und das so richtig interaktiv mit anderen, ebenfalls eingeloggten Radprofis.

Im Netz mit großen Namen

„Da kann’s schon mal sein, dass dich plötzlich – zumindest auf dem Screen – ein echter großer Tour-de-France-Profi überholt“, sagt der Unterbalbacher Rennradler, der natürlich auch für die nahe Zukunft Pläne hat: „Die Teilnahme am Rennen ,Mallorca 312’ im kommenden Jahr, wo der Rennparcours einmal um die ganze Insel führt, das ist mein Traum.“

Die nächste „Quäl-dich“-Tour ist im Geiste auch schon fest anvisiert, Strecke: Berlin – Venedig. Auch wenn Hertleins Leben furchtbar anstrengend klingt, es gibt ihm sichtlich eine ganze Menge: „Ich bin seelisch ausgeglichen und irgendwie viel entspannter als jemals zuvor“, von den körperlichen Effekten des Trainings ganz zu schweigen: „Die früheren starken Asthma-Probleme und deren intensive Behandlung sind durch das Radfahren auf ein Minimum geschrumpft“, freut sich Hertlein. Das Funkeln in seinen Augen lässt keinen Zweifel: Einer wie er ist bis in die kleinste Ader mit dem Ausdauersportvirus infiziert.

Die sportlichen Erfolge und vor allem die positiven Auswirkungen aufs ganze Leben versöhnen wohl auch mit den Sticheleien der AOK-Kollegin vor dem allerersten Laufkurs, die sein Leben auf die Lauf- und Rennradbahnen lenkten. Jochen Hertlein ging da bescheiden und in überschaubaren Schritten „von null auf zehn“, heute müsste der Kurs in seinem Fall allerdings lauten: „von null auf hundert“. Und fast ist er der Kollegin für den kleinen Tritt in den Allerwertesten ein bisschen dankbar: „Ich hab’ das alles bis heute nicht einen Tag bereut.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.08.2019