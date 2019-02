Kleines Team, großer Erfolg

Leipzig.Bei der MTG darf gefeiert werden. Mit dreimal Gold, einmal Silber und drei weiteren Finalteilnahmen bei den deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Leipzig zeigte eine kleine Mannheimer Crew, dass sie in der deutschen Leichtathletik einmal mehr eine große Rolle spielt. Das Sahnehäubchen auf dreifachem Einzel-Edelmetall war der souverän gewonnene Titel der Frauenstaffel über 4 x 200 Meter.

„Ich bin sehr stolz auf unser Team. Wir haben uns wieder einmal ganz oben angesiedelt. Wenn man bedenkt, dass mit Lisa Nippgen eine weitere Medaillenkandidatin aus gesundheitlichen Gründen passen musste, hatten wir maximalen Erfolg“, lobte Leistungssportchef Rüdiger Harksen, der das ein oder andere Mal überrascht wurde.

Ziel: EM-Halbfinale

Nicht unbedingt von der Titelverteidigung seiner Athletin Nadine Gonska, die sich auf den 400 Metern zweimal gegen die als Mitfavoritin gehandelte Laura Müller (Rehlingen) durchsetzte. Im Vorlauf packte sie in Saisonbestzeit von 52,96 Sekunden erneut die EM-Norm, im Finale ließ sie in 53,24 nichts anbrennen. „Es ist ein schönes Gefühl, aber es war ein hartes Stück Arbeit“, sagte die 29-Jährige gegenüber „leichtathletik.de“ erleichtert. „Bei der EM will ich nun meine Hallenbestleistung von 52,77 Sekunden angreifen und das Halbfinale erreichen.“

Überraschender war da schon der Sieg von Patrick Domogala über 200 Meter. Auf den 60 Metern in minimalem Treppchen-Abstand von zwei Hundertstel als Fünfter im Ziel (6,70 ), explodierte er auf der Hallenrunde geradezu. Mit neuem Rekord von 20,77 setzte er sich auch an die Spitze der europäischen Rangliste und rückte in die Top Acht der ewigen deutschen Bestenliste. „Der Titel bedeutet mir sehr viel, es ist ein unbeschreibliches Gefühl“, bringt das Gold den 25-Jährigen, der sich letztes Jahr vor allem auf die 100 m konzentrierte, zum Nachdenken. „Vor meiner Verletzungsphase waren die 200 Meter meine Paradestrecke. Es könnte sein, dass wir darauf jetzt wieder mehr den Fokus legen“, gibt es mit Coach Michael Manke- Reimers einiges zu bereden.

Auch dessen zweiter Trumpf Jessica-Bianca Wessolly stach. Die 22-jährige zweifache deutsche Meisterin 2018 (U 23, Frauen) ist ein absoluter Wettkampftyp. In Leipzig steigerte sie sich gleich zweimal von Saisonbestleistung 23,83 auf 23,57 im Vorlauf, im Finale dann sogar auf 23,33. Weil sie keine Spezialistin für die engen Hallenkurven ist, kam sie zwar nicht an Topfavoritin Rebekka Haase (Sprintteam Wetzlar/23,04) heran, doch die Pulverisierung ihres persönlichen Rekordes (23,77) ist ein Zeichen, dass mit ihr im Sommer zu rechnen sein wird. „Am liebsten will ich dann natürlich meine Titel verteidigen und einige internationale Starts. Das Training ist ganz auf Wettkampfhöhepunkte ausgerichtet, bei ,Deutschen’ klappt das immer. Außerdem pusht mich Konkurrenz“, sagte die 22-Jährige.

Starke Frauen-Staffel

Eine Klasse für sich war die geballte Frauenpower der MTG in der 4 x 200-Meter-Staffel. In deutscher Jahresbestleistung von 1:34,89 Minuten deklassierten Wessolly, Ricarda Lobe, Gonska und Schlussläuferin Katrin Wallmann die Konkurrenz, lagen von Beginn an vorn und vergrößerten den Abstand von Runde zu Runde auf fast eine Sekunde vor Bayer Leverkusen (1:35,66).

Trotz ihrer Goldmedaillen waren Stabhochspringerin Lisa Ryzih vom ABC Ludwigshafen, 1./4,60 m) und Weitspringerin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz, 1./6,72 m) nicht ganz zufrieden. Während aber Europameisterin Mihambo wenigstens bei der EM ihre Bestleistung von 6,99 m bestätigen will, ist für Ryzih, die nach eigener Aussage „nie in den Wettkampf fand“, Glasgow kein Thema.

