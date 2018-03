Kleinkaliber-Sportgewehr-Teams messen sich

Anzeige

In Kürze starten 44 Mannschaften mit ihren Kleinkaliber-Sportgewehrschützen in das badische Rundenwettkampfturnier 2018. Das Teilnehmerfeld, das in sechs Wertungskämpfen antritt, ist folgendermaßen besetzt:

Verbandsklasse Nord: SSV Eberbach, SSV Eberbach II, SSV Hemsbach und SSV Rittenweier.

Verbandsklasse Ost: KKS Hüffenhardt, TSV Marbach, TSV Marbach II und KKS Stein am Kocher.