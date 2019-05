Kleinste war zum Schluss die Größte

Mit einer echten Überraschung kam Anna-Lena Höcherl von den Süddeutschen Einzelmeisterschaften der Frauen U15 (12- bis 14-Jährige) aus Pforzheim in die Kreisstadt zurück. Beim höchsten und wichtigsten nationalen Turnier, die Süddeutsche Einzelmeisterschaft, treffen sich die besten sechs Judoka einer jeden Gewichtsklasse aus Bayern und die besten Fünf aus Baden und Württemberg. Für die beiden TSV-Teilnehmerinnen Anna-Lena Höcherl und Kira Kremer sollten die Süddeutschen ein echtes Highlight werden.

Die Kleinste und auch Leichteste in der Gewichtsklasse bis 36 Kilogramm sollte am Ende seitens des TSV die Größte sein. Sie erreichte im dritten Anlauf in dieser Altersklasse den Sprung bis ins Finale. Gleich im ersten Durchgang traf sie auf die Württembergische Meisterin Laura Krutsch vom VFL Sindelfingen. Acht Sekunden brauchte die TSVlerin, um mit einer Kontertechnik als Siegerin von der Matte zu gehen. Auch die weiteren Kämpfe beendete die Orange-Grüngurtträgerin vorzeitig und erreichte erstmals das Finale. Im Endkampf traf sie auf die bayerische Meisterin Hannah Jung vom TSV München-Großhadern. Anna-Lena Höcherl unterlag und gewann Silber. Kira Kremer in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm erwischte einen glänzenden Start. Bis ins Halbfinale ging sie als Siegerin von der Matte. In diesem Durchgang musste sie ihre erste Niederlage gegen die spätere Meisterin Cara Krautenbach vom FC Hohenthann einstecken. Im Durchgang um die Bronzemedaille unterlief ihr ein Flüchtigkeitsfehler, und sie musste sich gegen Alexandra Hutzelmann vom JC Ettlingen geschlagen geben. jotef

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019