Klopps Liverpool wieder in der Spur

Liverpool.Jürgen Klopp war die Erleichterung nach dem Zittersieg gegen den AFC Bournemouth anzusehen. Öfter als sonst ballte der Liverpool-Trainer nach dem 2:1 die Faust und strahlte über das ganze Gesicht. „Ich war in guter Stimmung“, erklärte Klopp seinen Gefühlsausbruch, nachdem die Reds ihre kleine Krise gestoppt haben. „Ich war absolut glücklich über das Ergebnis, die drei Punkte und die Leistung.“

Eine Woche nach der ersten Premier-League-Niederlage der Saison war der Sieg in Anfield dringend notwendig, zumal dem 0:3 beim FC Watford auch noch das Aus im FA Cup beim FC Chelsea gefolgt war. „Es gibt nichts Gutes daran, Spiele zu verlieren“, sagte Klopp, „aber es macht einem bewusst, wie besonders es ist, Spiele zu gewinnen.“ Liverpool fehlten am Samstag nur noch neun Punkte zur ersten Meisterschaft seit 30 Jahren. „Wir werden jetzt nicht abheben“, versicherte Klopp trotz des greifbaren Titels.

Der Schwung ist also rechtzeitig zurück in Anfield – und wird nun erstmal in der Champions League gebraucht, wenn der Titelverteidiger am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid ein 0:1 aus dem Hinspiel wettmachen muss. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020