Klose bei Lazio der Derby-Held

Rom.Miroslav Klose avanciert bei Lazio Rom immer mehr zum Derby-Helden. In seinem ersten Stadtduell gegen den AS Rom hatte der deutsche Nationalstürmer Lazio vor einem Jahr in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg geschossen. Am Sonntag besorgte er beim 3:2-Erfolg am 12. Spieltag der italienischen Fußball-Meisterschaft den vorentscheidenden Treffer zum 2:1. Mit Klose hat Lazio noch kein Derby verloren,

