Klosterhalfenweit weg in Amerika

Phoenix/Karlsruhe.Weit weg in Amerika. Wenn an diesem Freitag in Karlsruhe die Hallen-Saison in Deutschland beginnt, fehlt ausgerechnet jene Leichtathletin, die im vergangenen Jahr die meisten Blicke und Fragen auf sich zog. Konstanze Klosterhalfen trainiert und läuft in diesem Winter nur in den USA und macht sich als Phantom der Szene rar. Die 22 Jahre alte WM-Dritte über 5000 Meter hält trotz des Doping-Skandals um Starcoach Alberto Salazar und der Auflösung des Nike Oregon Projects (NOP) an ihrem Trainer Pete Julian fest.

Die wegen des Coronavirus abgesagte Hallen-WM im März im chinesischen Nanjing hatte Klosterhalfen ohnehin nicht auf dem Zettel. Auch bei den deutschen Meisterschaften am 22./23. Februar in Leipzig tritt sie nicht an. Klosterhalfen wird ihre Vorbereitung auf die Sommerspiele weiter beim früheren Salazar-Assistenten in Portland bestreiten. Der US-Coach steht wegen seiner Tätigkeit im NOP in der Kritik, das nach der Sperre von Cheftrainer Salazar wegen Verstößen gegen das Doping-Reglement geschlossen wurde.

„Das NOP ist als Organisation geschlossen, aber die Infrastruktur wie Laufbahn, Fitnesscenter usw. am Nike-Headquarter besteht weiterhin und wird von Konstanze auch genutzt“, erklärte ihr Management. Der Vorbereitungszeitraum auf die Olympischen Spiele sei außerdem recht kurz und sie wolle daher bis Tokio nichts ändern. „Es ist eine Entscheidung, die sie getroffen hat und die wir respektieren,“ sagte DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska. Die Hallenplanung sei mit Lauf-Bundestrainer Thomas Dreißigacker und dem Disziplin-Coach Sebastian Weiß, Klosterhalfens früherem Heimtrainer, abgesprochen.

Gespannt sind Fans und Experten nicht nur auf den Ausgang des Falls Salazar, sondern wie und wo sich „Koko“, wie sie alle nennen, im Sommer in Deutschland zeigt: Ob sie wieder einen Rekord nach dem anderen rennt – und vor allem, ob Klosterhalfen in Tokio den ganz großen Coup landet. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020