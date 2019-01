Knappe Niederlage für das „Farmteam“

Depant Gießen 46ers Rackelos – TG s.Oliver Würzburg 88:86 (18:19, 16:17, 26:17, 28:33)

Würzburg: Fischer (16 Punkte), Stechmann (15/davon 3 Dreier), Buck (12/1), Smith (11), Eisenberger (9/1), Albus (9/1), Hadenfeldt (5/1), Javernik (4), Böhmer (3), Weitzel (2). Zuschauer: 186.

Die TG s.Oliver Würzburg muss weiter auf ihren ersten Auswärtssieg der laufenden ProB-Saison warten: Bei den Depant Gießen 46ers Rackelos war das Würzburger Farmteam zum wiederholten Mal ganz nah dran, konnte den Bock am Ende aber wieder einmal nicht umstoßen. Top-Scorer bei der denkbar knappen 86:88-Niederlage in Mittelhessen war Youngster Fynn Fischer mit 16 Zählern. Außerdem punkteten Lennart Stechmann (15), Badu Buck (12) und Neuzugang Justin Smith (11), der einen soliden Einstand hatte, zweistellig.

Es waren vor allem Gießens Flügelspieler Alen Pjanic und Aufbauspieler Jestin Lewis, mit denen die Unterfranken in einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie immer wieder ihre Probleme hatten: Die beiden Gießener Topscorer erzielten zusammen nicht nur 30 Punkte, sondern hatten auch sieben der insgesamt neun Ballgewinne, die den Gastgebern immer wieder leichte Abschlüsse bescherten.

„Wir haben in der ersten Hälfte ganz gut gespielt, aber nicht immer gut genug verteidigt. Wenn man 88 Punkte zulässt, wird es auswärts immer schwer. Knackpunkt des Spiels war das dritte Viertel“, so TG-Coach Eric Detlev. Genauer gesagt die zweite Hälfte des dritten Viertels: In der 25. Minute war beim Spielstand von 48:48 noch alles offen, dann aber setzten sich die Rackelos bis zur letzten Viertelpause vorentscheidend auf 60:53 ab. Im Schlussabschnitt wuchs der Vorsprung sogar auf 13 Zähler an (81:68, 37. Minute), ehe die Gäste die Partie in den letzten drei Minuten fast noch einmal drehen konnten. „Die Moral und der Kampfgeist haben wie immer gestimmt“, so Detlev. „Wir waren ja auswärts in den meisten Fällen auch ganz nah dran am Sieg. Wir müssen kontinuierlich weiterarbeiten und versuchen, aus den letzten sechs Spielen so viele Siege wie möglich zu holen. Jedes Spiel ist wichtig.“ pw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019