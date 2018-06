K.o.-Sieg lässt Huck vom Titel träumen

Anzeige

München.Der vorzeitige Sieg gegen einen Fräser im Schichtdienst soll Marco Huck als Referenz dienen: Der Ex-Weltmeister im Cruisergewicht ist zurück in der Königsklasse des Boxens und will dort nach dem Titel greifen. Soweit der Wunschtraum des 33 Jahre alten Berliners, der am Sonntag in München bei seinem Comeback im Schwergewicht den Hobby-Boxer Yakub Saglam durch Technischen K.o. nach 26 Sekunden der vierten Runde bezwang.

Der 13-malige Cruisergewichts-Weltmeister Huck feierte im 47. Profikampf seinen 41. Sieg und will jetzt mehr. „Das war nur eine Zwischenstation. Mein Ziel ist es, im Schwergewicht die Weltspitze zu dominieren.“ Große Worte, wenn man an seine möglichen Gegner denkt.

Die ungeschlagenen Titelträger Anthony Joshua (Großbritannien/Weltmeister der Verbände WBO, IBF, WBA) und Deontay Wilder (USA/WBC) sind um mehr als zehn Zentimeter größer und rund 20 Kilogramm schwerer als Huck. Ganz zu schweigen vom sportlichen Klassenunterschied zur Elite. dpa