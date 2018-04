Kocak auf Eintracht-Zettel

Anzeige

Bei einem Pfostenschuss des Duisburgers Cauly Oliveira Souza (64.) hatten die Sandhausener Glück. Zudem sicherte Torwart Marcel Schuhen mit einer starken Leistung den vierten Auswärtssieg. Das Restprogramm des SVS hat es allerdings in sich. Neben den Spielen beim 1. FC Heidenheim und bei Arminia Bielefeld muss Sandhausen eigentlich noch zwei weitere „Auswärtsspiele“ bestreiten. Denn sowohl am Samstag gegen den abstiegsbedrohten SV Darmstadt 98 werden die Gäste-Fans in der Überzahl sein wie auch am 33. Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg, der dann womöglich noch um den Aufstieg kämpft. Angesichts der sehr engen Tabellensituation kommen die Abstiegssorgen also womöglich noch einmal zurück. mast/dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.04.2018