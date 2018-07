Kochs letzte EM-Chance

Anzeige

Berlin.Für Marco Koch ist es die letzte EM-Chance, für Philip Heintz, Franziska Hentke und die anderen deutschen Top-Schwimmer eine Standortbestimmung vor dem Saisonhöhepunkt in Glasgow. Bei den deutschen Meisterschaften von Donnerstag bis Sonntag in Berlin braucht Brustschwimm-Ass Koch eine klare Leistungssteigerung, um doch noch zur EM zu dürfen. Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) hat dem 28-Jährigen, der die Norm verpasst hat, eine Hintertür offengelassen. Chefbundestrainer Henning Lambertz ist sich sicher: „Er gehört noch lange nicht zum alten Eisen“. Weltrekordler Paul Biedermann würde Koch in jedem Fall mitnehmen.

„Ich finde die Diskussion nicht verständlich, ob Marco Koch zur EM fährt oder nicht“, sagte Biedermann. „Er hat für den Deutschen Schwimm-Verband sehr oft die Medaillen geholt und am Ende für ein positives Ergebnis gesorgt. Für mich wäre es klar, dass er mit dabei ist.“ Koch hatte über 200 Meter Brust als Weltmeister von 2015 und Vize-Weltmeister von 2013 größere Erfolge als die restlichen aktuellen deutschen Schwimmer gefeiert.

Im vergangenen Jahr hatte der Darmstädter allerdings die Norm für das Jahreshighlight verpasst, war aber dank einer Ausnahmeregelung dennoch zur WM geflogen. Dort hatte er enttäuscht. Schmetterlingsschwimmerin Hentke holte in Budapest die einzige Medaille für die Beckenschwimmer des DSV. Bei den Olympischen Spielen 2016 war das Team leer ausgegangen. dpa