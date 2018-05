Königlicher Stimmungskiller

Anzeige

Nach dem dritten Champions-League-Titel in Folge dämpfte Superstar Cristiano Ronaldo die Freude der Fans von Real Madrid. Der Portugiese deutet seinen Abschied von den Königlichen an.

War es nur gekränkte Eitelkeit oder steckt mehr hinter Ronaldos kryptischen Worten? Immer wieder beklagt der Europameister, der noch bis 2021 an Real gebunden ist, fehlende Wertschätzung, wie er auch nach dem Finale betonte: „Ich habe fünf Champions-League-Siege und fünf Goldene Bälle (Anm.: Weltfußballer-Ehrungen). Ich weiß, was ich dem Club gegeben habe.“

Dass neue Stars wie Brasiliens Neymar oder Liverpool-Ass Mohamed Salah als zukünftige „Galacticos“ gehandelt werden, empfindet Ronaldo sicher als Majestätsbeleidigung. Vielleicht hat den 33-Jährigen aber auch die Steueranklage – der Portugiese soll 14,7 Millionen Euro am spanischen Fiskus vorbeigeschleust haben – zugesetzt.

„Geld ist nicht das Problem“

Mit Perez habe er nichts zu besprechen. „Man wird müde, wenn einem Dinge versprochen werden, die nicht eintreten. Dinge lassen sich nicht mit Geld lösen. Geld ist nicht das Problem für mich“, monierte Ronaldo. Starke Worte – und das nach einem Abend, an dem er seinen Platz in den Geschichtsbüchern weiter zementiert hatte. Als erster Spieler gewann Ronaldo fünf Mal die Champions League (einmal mit Manchester United, vier Mal mit Real), dazu wurde er – diesmal mit 15 Treffern – zum siebten Mal Torschützenkönig der Königsklasse.

Die Hauptrolle auf dem Rasen hatte aber diesmal ein anderer: Gareth Bale. Den Waliser vereinte nach seinen zwei Toren mit Ronaldo aber die große Unzufriedenheit. „Ich muss jede Woche spielen. Ich werde mit meinem Berater sprechen und über meine Zukunft nachdenken“, sagte der 100-Millionen-Mann, der vier Minuten nach seiner Einwechslung einen traumhaften Fallrückzieher (64.) ins Netz gesetzt hatte und in der Schlussphase den schwarzen Abend von Liverpool-Torhüter Loris Karius mit einem 35-Meter-Tor (83.) perfekt gemacht hatte. Trainer Zidane zeigte ein wenig Verständnis für die Unzufriedenheit, blieb in der Sache aber hart: „Jeder schaut auf sich selbst, das verstehe ich. Aber am Ende geht es um das Team.“ dpa

