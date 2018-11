Königshofen verteidigt den ersten Platz

Die Luftpistolen-Vereinsmannschaften der badischen Landesliga schossen ihren dritten Wertungskampf. Dabei ergaben sich, was die Spitzenpositionen in den Regionen Nord, Ost und Südwest angeht, keine Platzierungsänderungen. In der Landesliga Ost schoss Sebastian Noe vom KKS Osterburken ein Bestergebnis von 370 Ringen.

Ergebnisse: KKS Osterburken – SGi Königshofen 2:3 Punkte, SGi Reichartshausen – KKS Hüffenhardt 4:1, SSV Eberbach – SV Bad Rappenau 1:4 Punkte. Einzel: 1. Sebastian Noe, KKS Osterburken, 370 Ringe, 2.Gunnar Braun, SGi Königshofen und Marco Kratz, KKS Hüffenhardt je 369 Ringe, 3. Thorsten Schimmer, SV Bad Rappenau und Michael Layer, SGi Reichartshausen je 363 Ringe. Tabelle: 1. SGi Königshofen 8:2/4:0, 2. SV Bad Rappena 6:4/2:2, 3. SSV Eberbach 5:5/2:2, 4. KKS Osterburken 5:5/2:2, 5. SGi Reichartshausen 4:6/2:2, 6. KKS Hüffenhardt 2:8/0:4. müb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.11.2018