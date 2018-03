Komfortable Ausgangslage

Anzeige

Auch Trainer Peter Stöger ist zuversichtlich. „Die Ausgangssituation ist nicht so schlecht. Wir haben in den vergangenen Wochen gezeigt, dass wir schwer zu schlagen sind“, befand der Österreicher. Unter seiner Regie ist aus dem einstigen Dortmunder Erlebnis- ein eher unspektakulärer Ergebnisfußball geworden - wie zuletzt beim 1:0 in Mönchengladbach. So defensiv wie in den zweiten 45 Minuten dieser Partie will Stöger die Aufgabe in Reggio Emilia, wo Bergamo derzeit wegen des Umbaus der heimischen Arena seine Spiele austrägt, aber nicht angehen.

Selbstbewusster Piszczek

„Es nicht unser Spezialgebiet, sich dagegenzustellen und die Angriffe aufzufangen“, gestand er, „die leichtere Variante ist die, dass du das Spiel selbst gestaltest. Wir müssen versuchen, unsere Spielkultur über einen längeren Zeitraum auszuspielen, dann hast du selbst weniger zu tun.“

Es spricht für gestiegenen Mut, dass Außenverteidiger Lukasz Piszczek im TV-Sender Sport1 bereits mit weiteren Spielen im Wettbewerb liebäugelte: „Wenn man schon in der Europa League ist, will man auch ins Finale kommen. Das ist der Pokal, den die Borussia noch nie gewonnen hat, und das würden wir dieses Jahr gerne tun.“

Die jüngste Bilanz in Europa spricht jedoch deutlich dagegen. Schließlich ist der BVB seit sechs Auswärtsspielen ohne Sieg und hat die letzten drei K.o.-Auswärtspartien verloren. Andererseits kam die Borussia in 16 von 17 Fällen weiter, nachdem sie das Hinspiel daheim gewonnen hatte.

Für RB Leipzig müsste schon sehr viel schieflaufen, um den Achtelfinaleinzug noch zu verspielen. Trotz der guten Ausgangsposition warnte Angreifer Marcel Sabitzer jedoch vor der Spielstärke Neapels: „Wir dürfen uns nicht ausruhen im Rückspiel. Die Jungs haben sehr viel Qualität, da kann es schnell gehen.“ dpa

