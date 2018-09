Kommunikation sprengt Barrieren

© Kotulla

Von Maris Metz

Es sind vermeintliche Banalitäten, die sich für Rollstuhlfahrer oft als große Hürden entpuppen. Als 26-Jähriger, der seit seiner Geburt auf den Rollstuhl angewiesen ist, kenne ich solche Situationen. Mein Name ist Maris Metz und ich mache gerade ein Praktikum bei dieser Zeitung.

Im Laufe meines Germanistik-Studiums am Karlsruher Institut für Technologie war ich schon in einem Hörsaal, in den drei Stufen führten. Der Dozent staunte, als ich ein paar starke Studenten bitten musste, mich diese Stufen hinunter zu tragen. Hohe Türschwellen, schwer zu öffnende Türen oder zu hohe Bordsteine im Straßenverkehr sind andere Beispiele aus dem Alltag, die das Leben im Rollstuhl erschweren, für andere aber selbstverständlich sind.

Die Schwierigkeit im Umgang mit Barrieren ist oft die Unsicherheit der Rollstuhlfahrer und Läufer, wie sie jeweils auf den anderen zugehen sollen. „Es könnte Bevormundung sein, wenn ich einem Rollstuhlfahrer bei etwas helfe, das er eigentlich selbst könnte“, denken viele. Andererseits gibt es auch Rollstuhlfahrer, denen es schwerfällt, um Hilfe zu bitten.

Kommunikation ist daher das beste Mittel, um Hemmschwellen auf beiden Seiten abzubauen. Wenn dem Rollstuhlfahrer Hilfe angeboten wird, kann er selbst entscheiden, ob er sie benötigt. Jeder Mensch ist auf andere angewiesen, nur die Situationen unterscheiden sich. Es braucht daher den Mut, miteinander zu sprechen. Deshalb ist es wichtig, wie offensiv Kristina Vogel mit ihrem neuen Leben umgeht. (Bild: Kotulla)

