Komplizierte Aufgaben

Brest.Von heute bis zum 16. Dezember findet in Frankreich die Handball-Europameisterschaft der Frauen statt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu dem Turnier.

Auf wen trifft die deutsche Mannschaft?

Auf die deutschen Handballerinnen warten in der Vorrunde schwere Aufgaben. Gleich zum Auftakt geht es am Samstag gegen Titelverteidiger und Gold-Anwärter Norwegen. Zweiter Gegner in der Gruppe D ist am Montag der EM-Fünfte Rumänien. Zum Abschluss kommt es am 5. Dezember zum Duell mit dem WM-Viertelfinalisten Tschechien.

Nach welchem Modus wird die EM gespielt?

In den vier Vorrundengruppen spielen jeweils vier Mannschaften. Die besten Drei aus jeder Gruppe erreichen die Hauptrunde, in welche die Punkte aus den Spielen gegeneinander mitgenommen werden. Die deutsche Mannschaft würde bei einem Weiterkommen in der Hauptrundengruppe II auf das Top-Trio aus der Vorrundengruppe C mit dem WM-Dritten Niederlande, Spanien, Ungarn und Kroatien treffen. Die jeweils Ersten und Zweiten aus beiden Hauptrundengruppen erreichen das Halbfinale, die zwei drittplatzierten Teams bestreiten das Spiel um Platz 5.

Wer sind die heißesten Goldanwärter?

Topfavoriten sind Weltmeister und Gastgeber Frankreich sowie der Titelverteidiger Norwegen. Im Kampf um Gold wollen auch Olympiasieger Russland und der WM-Dritte Niederlande mitmischen.

Wo kann man die EM im Fernsehen verfolgen?

Eurosport überträgt die drei Vorrundenspiele der DHB-Auswahl im Free-TV. Der Spartensender erwarb eine Sublizenz von der DOSB New Media GmbH, die mit dem Rechteinhaber Infront eine Partnerschaft zur Ausstrahlung aller 47 Spiele im Internet auf Sportdeutschland.TV geschlossen hat. Ob mögliche Hauptrundenspiele der deutschen Mannschaft im Free-TV zu sehen sein werden, ist offen. dpa

