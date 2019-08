Konflikte verhindern oder lösen

In kostenfreien Schulungen für Platzordnerobmänner (POB) bereitet der Badische Fußballverband (bfv) die zuständigen Personen in den Vereine auf ihre wichtige, präventive Aufgabe an den Spieltagen vor. Anmeldungen für drei dezentrale Termine sind ab sofort möglich.

„Mir ist klar geworden, wie wichtig der Platzordnerobmann ist“, sagte Teilnehmer Markus Menges vom FSV Waldbrunn nach der Schulung im vergangenen Jahr. „Vor allem der Praxisteil hat mir viel gebracht.“ Bernd Vollert vom TSV Kupprichhausen sah das genauso: „Ich hätte nicht gedacht, welche wichtige Rolle der POB am Spieltag einnimmt.“

Was die Aufgaben, Rechte und Pflichten von POBs sind wie er sich in verschiedenen Situationen verhält, beantwortet die Schulung in Theorie und vor allem Praxisteilen sehr anschaulich. Die erfahrene Referentin Rebekka Henrich von „Zweikampfverhalten e. V.“ beleuchtet mit den Teilnehmern, wie Konflikte entstehen und zeigt Strategien auf, um sie erst gar nicht entstehen zu lassen und falls nötig zu lösen. „Platzordnerobmänner haben eine ganz wichtige, präventive Funktion am Spieltag und sind zentrale Ansprechpartner für Schiedsrichter und Zuschauer. Deshalb ist es wichtig, dass sie gut auf ihre Aufgabe vorbereitet sind“, sagt Rüdiger Heiß, BFV-Vizepräsident und zuständig für den Spielbetrieb. Die Schulungen für POBs sind eine zentrale Maßnahme des Fair Play-Konzeptes selbstFAIR-ständlich.

Der nächste Schulungstermin in der Region Odenwald ist beim SV Königheim, und zwar am Donnerstag, 19. September, von 17.30 bis 21 Uhr. Informationen und Anmeldung auf: www.badfv.de/selbstfairstaendlich. bfv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019