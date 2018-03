Konzentration aufrecht halten

Anzeige

Die Crailsheim Merlins gastieren am morgigen Sonntag um 17 Uhr in swe 2. Basketball-Bundesliga (Pro A) bei den Baunach Young Pikes. Gegen das Tabellenschlusslicht gilt es, die Konzentration aufrecht zu halten, bevor es eine kurze Verschnaufpause auf der „Road to Playoffs“ gibt.

Nach dem fulminanten Heimsieg gegen Köln steht für die Crailsheim Merlins nun wieder eine Auswärtsfahrt auf dem Programm. Beim Gastspiel in Baunach wartet auf die „Zauberer“ eine Aufgabe, die höchstens auf dem Papier dankbar aussieht, steht das Farmteam von Brose Bamberg doch aktuell am Tabellenende. Der Kampf ums sportliche Überleben in der ProA dürfte bei den Young Pikes alle Reserven mobilisieren, um gegen die Merlins nach einem der letzten Strohhalme zu greifen.

Zwei Siege Rückstand haben die Baunacher auf das rettende Ufer. Dass man überhaupt noch einmal nach dem Klassenerhalt greifen darf, ist das Resultat des Aufbäumens im Januar, als man vier von fünf Partien gewinnen konnte. Vor dem Jahreswechsel hatte es dagegen nur einen einzigen Sieg gegeben, was unter anderem auch Headcoach Fabian Villmeter den Job kostete. Unter dessen Nachfolger Mario Dugandzic konnte Baunach dann zwar diesen beeindruckenden Januar hinlegen, seither sucht man wieder vergeblich nach der Anknüpfung an diese Serie, die so viel Mut gemacht hatte.