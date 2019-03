Korbjäger im Losglück

Shenzhen.Den deutschen Basketballern bleibt bei der WM in China (31. August bis 15. September) das Hammerlos USA zunächst erspart. Stattdessen bescherte der frühere NBA-Superstar Kobe Bryant dem Team von Bundestrainer Henrik Rödl zum Start der Vorrunde ein Duell mit dem Dauerrivalen Frankreich. Zudem trifft die Auswahl des Deutschen Basketball-Bunds in der Gruppe G in Shenzhen auf die Dominikanische Republik und Jordanien.

„Wir sind mit Frankreich zusammen klarer Favorit in der Gruppe. Und dann mal schauen. Vorausgesetzt, alle sind gesund und können spielen, kann dieses Team sehr viel erreichen“, sagte Ex-Nationalspieler Dirk Nowitzki der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. „Zum Glück sind wir nicht in der USA-Gruppe gelandet“, sagte Rödl erleichtert. „Die Überkreuzgruppe ist allerdings brutal schwer.“

Wenn die deutsche Mannschaft um NBA-Star Dennis Schröder wie geplant als eines der besten zwei Teams ihrer Gruppe weiterkommt, warten in der Zwischenrunde anspruchsvolle Gegner. Litauen, Kanada, Senegal und Australien wären in Nanjing die möglichen Kontrahenten. Auch hier schaffen zwei von vier Teams den Sprung in die nächste Runde. Bei der WM stehen zudem sieben Tickets für Olympia 2020 in Tokio auf dem Spiel, die zwei bestplatzierten Europäer qualifizieren sich für die Sommerspiele. dpa

