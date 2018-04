Korkut widerlegt Kritiker: Frühzeitiger VfB-Klassenerhalt

Anzeige

Stuttgart (dpa) - Er würde das wahrscheinlich niemals tun. Aber Tayfun Korkut hätte sagen können, dass er sie alle eines Besseren belehrt hat. Die zahlreichen Fans des VfB Stuttgart, die ihn von Anfang an mit großer Skepsis empfangen hatten.

Auch diejenigen, die ohnehin an seiner Arbeit als Trainer zweifeln. Aber Korkut ist auch nach dem frühzeitig gesicherten Klassenerhalt mit dem VfB sachlich geblieben. «Es war für mich einfach nur wichtig, sich auf das zu fokussieren, was ich beeinflussen konnte», sagte er im ZDF-«Sportstudio». «Ein dickes Fell, das hab' ich.»

Was im Rückblick so simpel klingt, dürfte für den 44-Jährigen trotz seines dicken Fells nicht immer so einfach gewesen sein. Dass die Fans des VfB drei Spieltage vor Saisonende nach einem hochverdienten 2:0 gegen Werder Bremen den Klassenerhalt feiern würden, war bei Korkuts Verpflichtung nicht zu erwarten gewesen. Als die Schwaben Ende Januar bekanntgegeben hatten, dass der Deutsch-Türke auf den beurlaubten Hannes Wolf folgen würde, gab es zur Begrüßung wütende Kommentare in den sozialen Netzwerken. Form und Inhalt waren vielfach alles andere als angemessen, der Tenor aber immer gleich: Was hat dieser Korkut in seiner Trainerkarriere denn bisher geleistet?