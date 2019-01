Kovac schläft wieder besser

München.Niko Kovac bereitet der Job beim FC Bayern nach der Mega-Krise im Herbst wieder richtig Freude. „Man schläft schon ein bisschen ruhiger, wenn man weniger Stress hat“, gestand der Trainer nach zuletzt sechs Siegen am Stück in der Fußball-Bundesliga vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den mal wieder abstiegsbedrohten VfB Stuttgart.

Entspannt zurücklehnen kann und will sich der Kroate nicht. Die Jagd auf Borussia Dortmund und die Vorbereitung auf die in Kürze anstehenden K.o.-Spiele im DFB-Pokal in Berlin gegen Hertha BSC und im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Liverpool erfordern höchste Konzentration. Patzen ist verboten, trotzdem empfiehlt Kovac seinen Stars einen Schuss Lockerheit: „Wir dürfen nicht verkrampfen.“ Weil ein BVB-Ausrutscher unwahrscheinlich scheint, versucht Kovac den Konkurrenten mit Lob einzulullen. „Der BVB hat eine sehr talentierte, junge Mannschaft, die zudem zwei, drei ältere Stützpfeiler besitzt. Das ist eine Mannschaft, die nicht viel falsch macht.“ dpa

