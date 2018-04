Kovac spürt Genugtuung vor Finale gegen FC Bayern

Anzeige

Am Mittwoch war Kovac erleichtert, dieses besondere Ziel erreicht zu haben. Denn nach den heftigen Diskussionen der vergangenen Tage hätte die Stimmung in Frankfurt gegen den Erfolgstrainer im Falle einer Niederlage eine besondere Dynamik annehmen können. So durfte er an seine Kritiker «etwas platzieren. Es war viel los in den letzten Tagen. Was uns der ein oder andere reinsingen wollte, hat aber nicht funktioniert. Wir sind die Eintracht, das hat man heute gesehen.»

Das Spiel war 74 Minuten lang alles andere als hochklassig, bezog die Spannung nur aus der Konstellation. Danach überschlugen sich aber die Ereignisse und nach dem Schlusspfiff gab es zahlreiche Streitpunkte.

DISSKUSSION I: Der Siegtreffer der Eintracht war ein Traumtor: Luka Jovic traf mit der Hacke nach einem Eckball ins lange Eck (75.). An dem Tor selbst hatte Schalkes Trainer Domenico Tedesco auch nichts auszusetzen - wohl aber an der Vorgeschichte. «Benjamin Stambouli bekam mit der Faust ins Gesicht geschlagen und war benebelt, als er neben Jovic stand», sagte Tedesco: «Da bleibt schon ein fader Beigeschmack.»

DISKUSSION II: Gelson Fernandez kam kurz nach dem Frankfurter Führungstor ins Spiel, um den Sieg zu sichern. Gleich bei seiner ersten Aktion nach 33 Sekunden sah der Schweizer nach einem Foul an Leon Goretzka zunächst Gelb, dann kam der Videobeweis und Fernandes flog vom Platz. Die Frankfurter waren sich uneinig, ob dies zu Recht war. «Das ist schon hart, bei der ersten Ballberührung. Wenn er überhaupt am Ball war», sagte Sportdirektor Bruno Hübner: «Aber in der Zone muss er nicht so hingehen. Die Bilder zeigen, dass man die Rote Karte geben kann.» Kovac war dagegen anderer Meinung. «Wenn das Rot ist, können wir aufhören», sagte der Trainer: «Er trifft ihn zwar, aber er kommt von vorne. Deshalb ist das Gelb.»



DISSKUSION III: In der vierten Minute der Nachspielzeit bejubelten die Schalker Fans schon den vermeintlichen Ausgleich, der zumindest die Verlängerung gebracht hätte. Der Treffer zählte jedoch nicht, weil Schiedsrichter Robert Hartmann bei Schütze Franco Di Santo ein Handspiel bei der Ballannahme gesehen haben wollte. «Das war kein Handspiel», sagte Tedesco bestimmt: «Unser Problem war, dass der Schiedsrichter relativ schnell abgepfiffen hat und wir deshalb nicht auf den Videobeweis zurückgreifen konnten.» Die Frankfurter Spieler hätten sich ansonsten darauf berufen können, nach dem Pfiff nicht mehr normal weitergespielt zu haben. Tedesco stellte aber auch klar: «Der Schiedsrichter ist nicht schuld, dass wir verloren haben. Wir sind schuld. Wir hätten das Tor machen müssen.»