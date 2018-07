Kraftpaket Lawson wird ein Merlin

Anzeige

Perfekt für das Iisalo-System

„Joe ist ein typischer Spieler für das Konzept von Tuomas: Ein flexibler Big Guy, der beide großen Positionen spielen kann und gleichzeitig über einen guten Wurf von außen verfügt“, so Sportdirektor Ingo Enskat zu den Gründen für die Verpflichtung des 25-jährigen. Iisalo ergänzt: „Er kennt Deutschland, hatte hier gute Coaches und hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert.“ Nun gehe es darum, diese Steigerung auf dem deutlich athletischeren BBL-Niveau fortzusetzen und für ihn verschiedene Rollen zu finden, die er auf dem Erstliga-Parkett erfüllen kann. „Wir schauen nach Spielern, die das nötige Talent mitbringen, um in unser Team zu passen sowie nach Spielern, die in unser System passen. Joe erfüllt beides hervorragend und ist zudem wieder ein komplett anderer Spielertyp als seine neuen Mannschaftskollegen. Wir wollen keine zwei exakt gleiche Spielertypen im Team haben und Joe bringt uns vor allem für die Centerposition besondere Merkmale mit.“

Kaderplanung schreitet voran

Lawson ist der sechste Spieler, der mit den Merlins in die BBL geht. Weiterhin guter Dinge sind die Verantwortlichen, dass sich Michael Cuffee anschließen wird: „Ich gehe davon aus, dass wir Michael bald als fünften Spieler aus dem Aufstiegsteam wieder an Bord begrüßen können“, so Enskat. Darüber hinaus plane man mit drei weiteren ausländischen Neuzugängen, je einem Guard, Flügelspieler und Big Man. Wie im letzten Jahr sei ein möglichst ausgeglichener Kader oberstes Ziel: „Jeder der zehn Profis soll und wird in der BBL für die Merlins eine Rolle spielen.“

Mehrere Kandidaten waren und sind bereits im Gespräch, aktuell ist man aber noch mit niemandem in der Verhandlungs-Endphase. „Der Markt gibt viele Namen her. Zuerst ist es aber wichtig, dass unsere Erwartung, die des Spielers sowie der finanzielle Rahmen genauso zusammenpassen müssen wie die spätere Rolle in der Mannschaft“, lässt der Sportdirektor wissen. Man darf also auf die nächsten Wochen gespannt sein, wenn die letzten Puzzleteile gefunden werden und den Fans dann natürlich entsprechend präsentiert werden können.

Der aktuelle Kader der Crailsheim Merlins: Frank Turner, Sebastian Herrera, Joschka Ferner, Konrad Wysocki, Joseph Lawson, Philipp Neumann. mw

