Krause bringt sich in Olympia-Form

Dortmund.Die Formkurve der deutschen Top-Leichtathleten geht zu Beginn des Olympia-Jahres schon beachtlich nach oben. Beim Hallen-Meeting am Sonntag in Dortmund stellte die zweimalige Europameisterin Gesa Krause mit dem Sieg über die selten gelaufenen 2000-Meter-Hindernis in 6:02,60 Minuten ihre Klasse unter Beweis. Nach dieser Spitzenzeit ist mit ihr nach einem Durchhänger in 2020 wieder zu rechnen. Für die 3000-Meter-Hindernis-Weltklasseläuferin war es der zweite Start in diesem Jahr.

Der Stabhochsprung-Senkrechtstarter Torben Blech war im dritten Wettkampf binnen einer Woche etwas müde: Mit 5,65 Meter wurde der Ex-Zehnkämpfer aus Leverkusen in Dortmund Dritter. Zuvor hatte er in Düsseldorf seine persönliche Bestleistung auf 5,86 Meter gesteigert und war wie in Berlin (5,80) Zweiter geworden. dpa

