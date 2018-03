Kreative Ideen von Vereinen und Verbänden gesucht

Anzeige

„Wir sind froh, dass wir uns mit unserem 50Plus-Aktivtag zur Teilnahme entschlossen haben“, sagt zum Beispiel Anna-Janina Niebuhr, Geschäftsführerin des Regionssportbundes Hannover. Die Materialien der Aktionsbox hätten bei der Durchführung des Aktionstags in ihrer Region geholfen, Gesundheitsaspekte entsprechend zu vermitteln. „Toll sind auch die T-Shirts zur Aktion, so können die betreuenden Helfer direkt vor Ort als Ansprechpartner erkannt werden“, so Niebuhr weiter. „Durch die Teilnahme hat sich bei uns sogar eine feste Partnerschaft mit der Patienten-Universität ergeben. Wir empfehlen jedem Verein, bei Interesse an dieser tollen Aktion, teilzunehmen!“

Damit die Chance auf einen Preis steigt, ist es zwingend erforderlich, dass die Durchführung des Aktionstags durch Fotos und einen kurzen Bericht dokumentiert wird. Dateien zur Dokumentation können unter „www.bewegung-gegen-krebs.de“ hochgeladen werden oder an folgende Postanschrift geschickt werden: Deutscher Olympischer Sportbund e.V., Otto-Feck-Schneise 12, 60528 Frankfurt am Main.

Prävention durch Sport

Sport macht Spaß und wirkt ganz nebenbei präventiv auf viele Erkrankungen. Regelmäßige Bewegung kann beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, an bestimmten Krebsarten zu erkranken, deutlich senken. Etwa ein Drittel der rund 500 000 jährlichen Neuerkrankungen lassen sich durch eine gesunde Lebensweise vermeiden. Die Deutsche Krebshilfe und der DOSB klären bereits seit 2014 mit der Bewegungsoffensive „Bewegung gegen Krebs“ über Möglichkeiten in der Krebsprävention auf und tragen die Botschaft gemeinsam mit den Vereinen an die dort organisierten Menschen. dosb

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018