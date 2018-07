Kreative Wortspiele

Anzeige

Paris.Auch die Pariser U-Bahn feiert den Fußball-WM-Titel für Frankreich. Die Metrostation „Notre-Dame des Champs“ trägt am Montag zu Ehren des französischen Trainers einen neuen Namen: „Notre Didier Deschamps“ - „Unser Didier Deschamps“. Fünf weitere Stationen wurden ebenfalls vorübergehend umbenannt, wie der Betreiber RATP mitteilte.

So wird die Metrostation, die den Namen des Schriftstellers Victor Hugo trägt, zu „Victor Hugo Lloris“, und feiert damit Torwart Hugo Lloris. Der Halt „Champs-Élysées - Clemenceau“ gibt ebenfalls Anlass zu einem Wortspiel und wird zu „Deschamps-Élysées - Clemenceau“. Die Station liegt direkt am Prachtboulevard Champs-Élysées, wo am Sonntagabend Hunderttausende den WM-Sieg gefeiert hatten.

Auch in England gibt es eine „neue“ Station: Weil die englische Nationalmannschaft unter Trainer Gareth Southgate die erfolgreichste Weltmeisterschaft seit 28 Jahren gespielt hat, ist in London vorübergehend eine U-Bahn-Station nach dem Coach getauft worden. Wie die Transportbehörde Transport for London bekanntgab, hieß die Station „Southgate“ an der Piccadilly Line für 24 Stunden „Gareth Southgate“. TfL postete dazu ein Bild von der Beschilderung mit den Worten „Danke, Gareth für die unglaubliche Reise. Southgate gehört dir.“ dpa