Krise in Kiel: Der Blamage folgt ein Rauswurf

ARCHIV - 01.10.2017, Baden-Württemberg, Mannheim. Handball: Bundesliga, 7. Spieltag, Rhein-Neckar Löwen gegen THW Kiel am 01.10.2017 in der SAP-Arena in Mannheim (Baden-Württemberg). Christian Zeitz (20, THW Kiel) fürht den Ball. (zu dpa "Kieler Titel-Träume endgültig geplatzt - Zeitz suspendiert" am 16.02.2018) Foto: Michael Deines/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

