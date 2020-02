Krisen-Haie behalten Humor

Köln.Krise ist Krise und Karneval ist Karneval. Die Kölner Haie lassen sich trotz der tristen sportlichen Situation in der Deutschen Eishockey Liga den Spaß nicht nehmen. Per Twitter sendete der DEL-Krisenclub am Altweibertag zum Start des Karneval-Höhepunktes närrische Grüße in die Welt. „Die Haie wünschen allen Jecken tolle Tage“, twitterte der Club aus der Karnevalshochburg am Donnerstag und schrieb trotz zuletzt 16 Niederlagen in Serie gar: „Wir wünschen allen Haie-Fans viel Spaß beim Fastelovend“. Erste Reaktionen im Netz kommentierten den Tweet mit „Sarkasmus“.

Der achtmalige deutsche Meister steckt derzeit in der größten sportlichen Krise seiner Club-Historie, die Playoffs sind fast sicher verspielt, und ausgerechnet am Karnevalsdienstag droht den Kölnern eine besondere Schmach. Im Spiel gegen die Grizzlys Wolfsburg könnten die Haie mit dann 18 Niederlagen am Stück den Negativrekord der DEL einstellen. Den halten derzeit noch die Schwenninger Wild Wings und der frühere Erstligist Freiburg. dpa

