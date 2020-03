Kritik an IOC-Präsident

München.Der frühere langjährige Leichtathletik-Präsident Clemens Prokop (Bild) hat IOC-Präsident Thomas Bach im Zuge der Verlegung der Olympischen Spiele Versagen vorgeworfen. „Letzten Endes hat sich Thomas Bach aus meiner Sicht als unfähig erwiesen, diese Krise zu meistern“, sagte er der „Mittelbayerischen Zeitung“.

Das Internationale Olympischen Komitee (IOC) hätte in der weltweiten Debatte, die am Dienstag zur Verlegung der Spiele geführt hat, ein „Misstrauensvotum“ seitens der Sportorganisatoren und Athleten erfahren. „Die Verbände und Sportler nahmen das Geschehen selbst in die Hand.“ Das IOC habe unter Bachs Führung versucht, „die Problematik mit einer unglaublichen Ignoranz wegzudrücken“, kritisierte der Jurist.

„Aus meiner Sicht hat sich Thomas Bach an den Interessen der Athleten versündigt“, sagte Prokop: „Solange am Termin dieser Olympischen Spiele festgehalten wurde, nötigte das IOC ihnen eine weitere intensive Vorbereitung ab, die auf Tokio ausgerichtet war.“ dpa (bild: imago)

