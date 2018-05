Kroos: Erst Urlaub, dann WM - Bierhoffs launige Ansage

Anzeige

Kiew/Eppan (dpa) - Leon Kroos wollte endlich los. Ungeduldig hielt sich der Vierjährige an der Hosentasche von Papa Toni fest, der in der Interview-Zone des Olympiastadions von Kiew nach seinem vierten Champions-League-Triumph so viele Fragen beantworten musste.

Kroos streichelte dem kleinen Leon sanft mit der Hand über den Kopf. Und für Leon erfüllte sich nach dem 3:1 von Real Madrid gegen den FC Liverpool auch noch ein Wunsch. Gleich nach dem Halbfinalerfolg gegen den FC Bayern hatte er «klar gemacht, er fliegt nach dem Endspiel mit der Mannschaft zurück», wie Vater Kroos vor den Reportern verriet.

Der kleine Leon ist schon ein großer Fußball-Fan. Schon vor einem Jahr war er bei Reals Champions-League-Gewinn in Cardiff live im Stadion dabei. Und Ende März durfte er in Düsseldorf an der Hand seines Papas beim 1:1 der deutschen Mannschaft im Länderspiel gegen Spanien ins Stadion einlaufen. Auch Kroos' Frau Jessica saß in Kiew mit der gerade zehn Monaten alten Tochter Amelie auf der Tribüne.