Krug springt an die Spitze

Anzeige

Starke Konkurrenz gab es bei der Bahneröffnung am Olympiastützpunkt Mannheim. Die Teilnehmer der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim waren vom Trainerteam um Bruno Ledwig gut vorbereitet und bestanden gut gegen die Athleten aus der Region Mannheim, die einige hauptamtliche Trainer haben.

Besonders in den Blickpunkt rückte Marie Krug im Weitsprung. Mit guten 4,51 Metern begann sie den Wettbewerb und ließ es dann beim zweiten Sprung so richtig krachen - 5,07 Meter bedeuteten eine neue Bestleistung für sie. Damit ist Krug aktuell die beste Weitspringerin der Klasse W13 in Württemberg. Das gab satte Punkte für die Mehrkampfwertung, sowohl im Einzel als auch für die Mannschaft.

Madeleine Reuther unterstrich mit 4,73 Metern als Zweite die gute Trainingsarbeit in Igersheim. Beim Sprint über die 75 Meter lag Reuther mit 10,56 Sekunden vor Marie Krug (10,67).