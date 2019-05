Kruse verlässt Werder: «Es ist an der Zeit, weiterzugehen»

Bremen (dpa) - Werder Bremen verliert seinen Kapitän. Max Kruse wird seinen auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten nicht verlängern, teilten die Bremer am Freitag mit.

«Wir haben immer betont, dass wir die Zusammenarbeit mit Max gerne fortgeführt hätten. Er hat sich jedoch dazu entschieden, nach drei Jahren eine neue Herausforderung suchen zu wollen», erklärte Werder-Sportchef Frank Baumann. Ein neuer Club für den 31-Jährigen ist noch nicht bekannt.

Kruse kam im Sommer 2016 nach einigen Eskapaden vom VfL Wolfsburg nach Bremen und fand an der Weser wieder zu seiner Top-Form zurück. Mit 32 Treffern in 84 Spielen hatte der Offensivspieler großen Anteil daran, dass die Hanseaten zwei Mal die Klasse halten konnten und in diesem Jahr um die europäischen Plätze mitspielen.

«Er hat die letzten drei Jahre diesen Verein geprägt, der Mannschaft ein Gesicht gegeben und einen entscheidenden Anteil zu der Entwicklung des Vereins beigetragen», lobte Baumann den Profi. Trainer Florian Kohfeldt ergänzte: «Max ist ein herausragender Spieler, der in den vergangenen drei Jahren eindrucksvoll und vorbildlich unter Beweis gestellt hat, wie wertvoll er für eine Mannschaft sein kann.»

Noch am Donnerstag hatte Baumann den Druck auf Kruse erhöht, der die Vertragsverlängerung seit Wochen hinausgezögert hatte. Werder benötigt Planungssicherheit für die neue Saison. «Daher habe ich heute Morgen dem Verein mitgeteilt, dass ich meinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde», sagte Kruse in einer persönlichen Mitteilung bei Facebook. «Diesen Wunsch respektieren wir. Wir sind uns sicher, auch in der kommenden Saison einen starken Kader zusammenzuhaben», erklärte Baumann.

Seinen letzten Auftritt im Werder-Trikot hatte Kruse vor zwei Wochen beim 2:2 gegen Borussia Dortmund. Wegen einer Oberschenkelprellung wird er am Samstag beim Saisonfinale gegen RB Leipzig (15.30 Uhr/Sky) nicht mehr für die Bremer auflaufen können. «Ich habe mit großer Freude drei Jahre lang für den Verein gespielt und zuletzt stolz die Mannschaft als Kapitän geführt - das wird mir für immer in wertvoller Erinnerung bleiben», betonte Kruse.

Wohin der frühere Freiburger und Gladbacher wechseln wird, ist noch nicht bekannt. Nach Medienberichten hat Kruse Angebote aus dem Ausland vorliegen. «Für mich ist es an der Zeit, weiterzugehen. Ich gehe stolz und zufrieden und voller Dankbarkeit.»