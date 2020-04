KSC dementiert Insolvenz

Karlsruhe.Als Aprilscherz wollten die Verantwortlichen des Karlsruher SC den Bericht über die drohende Insolvenz des Clubs nicht abtun. Die Lage sei angespannt, eine Pleite des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten stehe jedoch noch nicht an. „Wir sind zahlungsfähig“, sagte Präsident Ingo Wellenreuther am Mittwoch. „Bis zum 30. Juni ist die Saison durchfinanziert. Wir haben auch die Gehälter pünktlich überwiesen.“ Der SWR hatte zuvor berichtet, dem KSC drohe in den kommenden Wochen die Zahlungsunfähigkeit.

Doch auch Geschäftsführer Michael Becker dementierte: „Es ist natürlich nicht so, dass uns in den nächsten Wochen die Zahlungsunfähigkeit droht.“ Die Aussagen aber haben in der schwierigen Zeit der Corona-Krise nicht unwesentliche Einschränkungen: Es ist der Stand „nach aktueller Planung“ und es gilt die Voraussetzung, dass „die TV-Gelder kommen“, wie Becker sagte.

Finanzielle Lage angespannt

Die Gehälter für Spieler, Trainer und Betreuer, die bis Ende Juni noch anfallen, belaufen sich auf mehr als drei Millionen Euro. Der KSC-Anteil an den TV-Geldern liegt bei rund zehn Millionen Euro. Pro Quartal werden etwa 2,5 Millionen Euro an den KSC ausgezahlt. Die Fernsehgelder fließen, wenn die derzeit bis mindestens Ende April unterbrochene Saison noch fortgesetzt wird. Ziel der Deutschen Fußball Liga ist es weiterhin, die Saison bis zum 30. Juni zu Ende zu bringen.

Die finanzielle Lage des Vereins bleibt nach zwei verlustreichen Jahren in der 3. Liga sehr angespannt. „Wir befinden uns durch die Corona-Krise in einer nie dagewesenen Situation“, sagte Becker. „Selbstverständlich prüfen wir alle möglichen Szenarien und suchen Lösungen für unterschiedliche Finanzierungen, um auf sämtliche Eventualitäten vorbereitet zu sein.“ Ein verlockendes Szenario könnte für den badischen Traditionsclub daher eine geplante Insolvenz in Eigenverwaltung sein. Dann hätte der Club die Möglichkeit, eine verbleibende Insolvenzmasse unter Aufsicht eines Sachverwalters selbst zu verwalten und über sie zu verfügen. dpa

