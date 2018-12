KSC sichert sich den Herbst-Titel

Karlsruhe.Sechster Sieg in Folge, Herbstmeisterschaft und zweitbester Sturm in der 3. Liga: Mit der Halbjahresbilanz des Karlsruher SC war Trainer Alois Schwartz nach dem 3:0 (1:0) beim Halleschen FC offensichtlich zufrieden. „Das Leistungszeugnis der Mannschaft mit 38 Punkten nach 19 Spielen ist hervorragend“, stellte der Wahl-Mannheimer fest.

Mit einem Doppelpack von Routinier Anton Fink (20./64.) und dem elften Saisontreffer von Marvin Pourié (86.) hatten die Badener zuvor ein Musterstück an Effizienz abgeliefert. „Wir waren heute eiskalt. Wir hatten vier oder fünf Chancen und haben drei Tore gemacht“, sagte Kapitän David Pisot.

Das allerdings war nicht immer so in dieser Saison. Nach sechs Spieltagen fand sich der 21 Mal in Folge ungeschlagene Beinahe-Aufsteiger aus Karlsruhe plötzlich mit nur einem Sieg auf Rang 14 der Tabelle wieder. „Wir haben immer gesagt, dass wir ein bisschen Geduld brauchen. Die Relegation verloren, fünf Stammspieler gegangen, das ist nicht einfach“, erklärte Schwartz.

Pourié als Torgarant

Ein neues Kollektiv zu formen gehe nun mal nicht von heute auf morgen. „Die Zeit haben wir gebraucht“, betonte der Coach der Badener. Der nachfolgende Aufschwung beim KSC ist eng verbunden mit dem von Stürmer Pourié. Außer in Rostock (0:1) und in Unterhaching (0:0) traf der 27 Jahre alte Torgarant vom achten Spieltag an in jeder Partie mindestens einmal. Am Samstag (14 Uhr) steht das Heimspiel gegen Schlusslicht Braunschweig auf dem Programm. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.12.2018