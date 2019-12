Kühn, der Pechvogel

Johannes Kühn, hier beim Weltcup Mitte Dezember in Hochfilzen. © Imago

Le Grand-Bornand.Denise Herrmann zeigte die Faust und freute sich über ihre ansteigende Form, Olympiasieger Arnd Peiffer verabschiedete sich dagegen stinksauer in die Weihnachtspause. „Es war ein total absurdes Rennen“, sagte der Einzel-Weltmeister nach dem ersten Massenstart des Jahres im französischen Le Grand-Bornand. Beim Sieg des Norwegers Johannes Thingnes Bö war Peiffer am Sonntag als Siebter bester deutscher Skijäger. Und dennoch frustriert. „Es hat irgendwie keinen Spaß gemacht. Die Strecke war so, dass sie in der Mitte einigermaßen laufbar war, links und rechts hat man sich fast überschlagen. Die Strecke ist für den Massenstart also völlig ungeeignet“, sagte der Routinier, der sich aber wenigstens über die WM-Norm freuen konnte.

Im strömenden Regen vergab Verfolgungsweltmeisterin Denise Herrmann wenig später das erste Damen-Podest in diesem Winter im letzten Schießen. Die 31-Jährige beendete ihr tolles Biathlon-Jahr mit dem Gewinn des Titels im vergangenen März als Massenstart-Fünfte, Franziska Preuß wurde starke Achte

Der Pechvogel in Frankreich war Johannes Kühn. Der 28-Jährige blieb als nur einer von zwei Skijägern im Massenstart am Schießstand fehlerfrei – lag als 14. im Schlussklassement aber über zwei Minuten hinter Seriensieger Bö. „Ich habe mir den Ski gebrochen nach ungefähr 200 Metern. Da war das Rennen gelaufen“, sagte der 28-Jährige. dpa

