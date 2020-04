Kühnhackl „erschüttert“

Landshut.Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl (Bild) rechnet „immer weniger“ mit einer Fortsetzung der NHL-Saison. Allerdings interessiert dies den 28 Jahre alten Nationalstürmer auch immer weniger. „Der Fokus muss wirklich auf etwas anderem liegen: Dass wir alle möglichst schnell aus dieser düsteren Zeit herausfinden“, sagte er der „Abendzeitung“.

Schockiert ist der Stürmer der New York Islanders insbesondere von der Situation in der Metropole New York: „Es ist erschütternd und extrem traurig“, sagte Kühnhackl, der sich derzeit in seiner niederbayrischen Heimat Landshut aufhält. „Wenn man überlegt, wie viele Menschen normalerweise am Times Square sind und jetzt ist das alles eine Geisterstadt.“ dpa (Bild: Imago)

