Kuhl erinnert sich an Weisenbach

Fans, Mannschaft und Verantwortliche der Adler haben am Freitagabend vor der Partie gegen Augsburg des verstorbenen Heinz Weisenbach gedacht, der 1980 mit dem damaligen MERC die erste Meisterschaft in die Quadratestadt gebracht hatte. Einer, der Weisenbach hautnah erlebt hat, ist der langjährige Adler-Manager und jetzige Geschäftsführer des Nachwuchsleistungszentrums, Marcus Kuhl. „Ich erinnere mich gerne an diese Jahre zurück. Wir waren damals alle Singles, die Chemie bei uns hat einfach gestimmt. Wir haben bis morgens in der Kabine Karten gespielt, es gab ja noch keine Smartphones“, blickt der 62-Jährige zurück.

Kuhl kam 1979 nach Mannheim, drei Jahre, nachdem Heinz Weisenbach den Club als Trainer übernommen und mit dem Zweitligisten den Aufstieg gefeiert hatte. Kuhl trug bis 1982 und dann wieder von 1985 bis 1991 das blau-weiß-rote Trikot.

„Die Meisterschaft 1980 war natürlich grandios. Es waren so viele Menschen wie nie mehr danach auf den Straßen. In diesem Jahr ist Mannheim auf der Eishockey-Landkarte erschienen und das war das Verdienst von Heinz“, zollt Kuhl dem gebürtigen Füssener großen Respekt.

Kuhl erinnert sich an eine ganz persönliche Anekdote: „Als wir 17 Siege in Folge in der Tasche hatten, war die Abmachung, dass Heinz uns nach dem 18. einlädt. Nach dem Sieg in Freiburg im November 1979 sind wir direkt mit dem Bus zum ,Tiffany‘ gefahren. Dort habe ich meine Frau kennengelernt.“ Mit seiner Elvira ist Marcus Kuhl seit 31 Jahren verheiratet – und Weisenbach hatte seinen Anteil daran. jako (Bild: Binder)

