Kurse ja, aber noch kein Badebetrieb

Baden-Württemberg hat in der Corona-Krise weitere Lockerungen im Sportbereich angekündigt. Ab Anfang Juni sollen Indoor-Sport, der Betrieb von Schwimmbädern für Schwimmkurse und den Schwimmunterricht sowie das Training im Vereinssport unter Hygiene- und Abstandsauflagen wieder erlaubt sein, wie das Kultus- und das Sozialministerium bekanntgaben.

Damit im Falle einer Infektion die lokalen Behörden die Infektionsketten nachvollziehen können, sei die Dokumentationspflicht in einer gemeinsamen Verordnung konkretisiert worden. So müssen Name, Datum und Zeit des Besuchs sowie Telefonnummer oder Adresse erfasst werden. Diese Infos müssen vier Wochen lang aufbewahrt werden.

Unter diesen Auflagen können auch Fitnessstudios, Yogastudios, Tanzschulen und weitere Einrichtungen ab dem 2. Juni den Betrieb wieder aufnehmen. Es dürfe aber nur individuell oder in Gruppen von maximal zehn Personen trainiert werden. Dabei müsse einer Person eine Fläche von 40 Quadratmetern zur Verfügung stehen. Im Indoor-Sport bleibt allerdings hochintensives Ausdauertraining aus Gründen des Infektionsschutzes weiterhin untersagt. epd

