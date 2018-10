Längst mehr als ein Talent

Mannheim.Nikolaj Jacobsen weiß ganz genau, was ein Linksaußen können muss. Der Trainer des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen spielte ja selbst jahrelang auf dieser Position – und gehörte damals zu den besten Handballern der Welt. Wenn der Däne also bei der Charakterisierung eines Linksaußens ins Schwärmen gerät, hat das schon etwas zu bedeuten – und insofern darf sich Jerry Tollbring (Bild) freuen. „Er ist schnell, clever, hat viele Wurfvarianten, ein gutes Spielverständnis. Jerry ist noch nicht ganz in die Weltklasse vorgestoßen, wird in den nächsten Jahren aber ganz sicher in diesen Bereich kommen“, sagt Jacobsen über den 23-jährigen Schweden, der dem deutschen Pokalsieger nun bis 2023 erhalten bleibt. Der Club bestätigte gestern die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Rechtshänder, diese Zeitung hatte darüber bereits Anfang des Monats berichtet.

„Ich bin glücklich, die nächsten Jahre das Löwen-Trikot tragen zu dürfen“, sagte Tollbring, der ohnehin noch bis 2020 an den Verein gebunden war und der sich auf die Zukunft freut: „Mit Kristján Andrésson bekommen wir in der kommenden Saison einen Trainer, den ich aus der Nationalmannschaft kenne.“

Jennifer Kettemann betonte, dass der Club mit dieser Personalie auf Kontinuität setze und unterstrich das Potenzial des 23-jährigen Schweden. „Jerry gehört schon jetzt zu den besten Spielern auf seiner Position“, sagte die Löwen-Managerin, die wie auch der Sportliche Leiter Oliver Roggisch und der neue Trainer Andrésson große Stücke auf den Vize-Europameister hält.

Nach Informationen dieser Zeitung tauschten sich die Verantwortlichen deshalb auch mit Tollbring aus, wie er eine mögliche Rückkehr von Uwe Gensheimer aus Paris bewerte. Der spielt bekanntlich auch auf der Linksaußenposition. Doch der Schwede signalisierte, dass er damit kein Problem habe, weshalb die Badener weiterhin mit Gensheimer verhandeln. Der waschechte Mannheimer sagte zuletzt dieser Zeitung, dass er sich mit seiner Entscheidung Zeit lassen werde: „Wünschenswert wäre es, dass eine Entscheidung vor der WM fällt. Aber ob das so kommt, kann ich nicht versprechen.“ (Bild: RNL)

