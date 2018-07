Landesrekord und „Quali“ für die Deutschen Meisterschaften

Anzeige

Bei ihrem ersten Wettkampftag mit der Disziplin „Kleinkaliber 3x20 Schuss“ legte sie im Knien gleich einmal sehr gut los und beendete diese 20 Schuss mit 191 Ringen. In der Liegend-Disziplin erzielte sie starke 196 Ringe. Zum Abschluss musste die Disziplin stehend die Entscheidung herbeiführen, welche Platzierung Ronja Weidmann erreichen würde. Nach der ersten Serie hatte sie 93 Ringe und ließ noch eine Serie mit 89 Ringen folgen. Bis zum letzten Schuss lag sie hierbei mit ihrer Kaderkollegin Nele Stark ringgleich auf dem ersten Platz. Daher musste dann mit dem letzten Schuss die Entscheidung herbeigeführt. Hier hatte Nele Stark dann ein Quäntchen mehr Glück und schoss eine Neun während Ronja Weidmann die Acht traf. Dies bedeutete ein Gesamtergebnis von 569 Ringen für die Niederstettenerin und die Vizemeisterschaft.

Die Freude war riesig

In der Mannschaft erreichte Ronja Weidmann in dieser Disziplin mit Nele Stark (570 Ringe) und Janina Link (562) den ersten Platz und damit den Landesmeistertitel. Die Freude war riesig, hatte sie doch den ersten Wettkampf mit zwei Platzierungen auf dem Treppchen beendet.

Ein Tag später ging es weiter mit „Luftgewehr stehend“. Hier lief es für die Nachwuchsschützin nicht ganz so gut wie am Tag zuvor, da sie auch mit technischen Problemen zu kämpfen hatte. Sie erreichte 375 Ringe, aber ihre beiden Kolleginnen legten noch etwas drauf. Nele Stark erreichte 383 Ringe und Janina Link hervorragende 385 Ringe. Somit stand das Gesamtergebnis der Mannschaft in der Disziplin „Luftgewehr stehend“ mit 1134 Ringen fest, was völlig überraschend die Vize-Landesmeisterschaft für die Schützenabteilung Niederstetten bedeutete.

Eine Woche später trat Ronja Weidmann dann in Nufringen bei der Disziplin „KK 60 Schuss liegend“ an. Durch ihren ganzen Wettkampf hindurch zeigte sie mit dem Elan der Vorwoche höchste Konzentration, was man in den einzelnen Serien bis zum Schluss sah. Am Ende stand das Topresultat von 587 Ringen in der Ergebnisliste. Damit wurde Ronja souverän Landesmeisterin in der Disziplin „KK 60 Schuss liegend“. Wie stark dieses Ergebnis ist, zeigt auch der Vorsprung von elf Ringen auf die Zweitplatzierte. Außerdem hatte Ronja Weidmann mit diesem Ergebnis einen neuen Landesrekord in ihrer Altersklasse aufgestellt.

Auch mit der Mannschaft belegte sie, gemeinsam mit Nele Stark (574 Ringe) und Janina Link (576 Ringe), den ersten Platz und holte somit den Landesmeistertitel sowohl im Einzel als auch in der Mannschaft nach Niederstetten.

Stark im Team

Am letzten Wochenende stand die Disziplin „Luftgewehr 3-Stellung“ zum Abschluss der Meisterschaften auf dem Programm. Hier wird in der gleichen Reihenfolge wie beim „KK“ geschossen. Kniend schaffte Ronja Weidmann sehr gute 196 Ringe, liegend erreichte sie 195 Ringe und zum Abschluss stehend noch einmal 191 Ringe. Mit einem Gesamtergebnis von 582 Ringen landete sie auf Platz sechs in der Einzelwertung. Ihre Mannschaftskolleginnen Nele Stark mit 585 Ringen und Janina Link mit 575 Ringe, trugen ebenfalls zu einer starken Mannschaftsleistung mit 1742 Ringen bei. Mit diesem Ergebnis lagen die drei Mädels nur drei Ringe hinter dem Zweitplatzierten und erreichten den dritten Platz in der Mannschaftswertung und somit abermals eine Medaille.

Nach Beendigung der Württembergischen Meisterschaften hat es Ronja Weidmann doch tatsächlich auf insgesamt sechs Medaillen gebracht. Sie errang drei Mal den Landesmeistertitel, zweimal die Vizemeisterschaft und einmal den dritten Platz. Dieses Resultat spiegelt für Ronja Weidmann die absolute Spitzenleistung wider, zumal sie in ihrer Altersklasse zum jüngeren Jahrgang gehört.

Mit diesen Ergebnissen hat Ronja Weidmann sich auch in allen vier Disziplinen für die Deutschen Meisterschaften auf der Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück Ende August qualifiziert. swi

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.07.2018