Lange auf Augenhöhe

Pau.Die deutschen Basketballer haben in der EM-Qualifikation die nächste Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl verlor am Sonntag im französischen Pau gegen Frankreich 74:86 (41:42), zeigte dabei aber drei Viertel lang eine überraschend starke Leistung. Ohne die Spieler der Euroleague-Teams Bayern München und Alba Berlin sowie die NBA-Stars um Dennis Schröder musste Rödl auf eine unerfahrene Mannschaft setzen, die ihre Sache gegen den WM-Dritten lange Zeit gut machte.

Am Ende gelang Frankreich aber doch die Revanche für die Niederlage gegen Deutschland in Vechta im Februar. Bester deutscher Werfer war Andreas Obst mit 16 Punkten. „Es war rund 35 Minuten lang ein sehr hart umkämpftes Spiel. Am Ende haben uns die Foulprobleme auf den großen Positionen Probleme bereitet“, sagte Rödl. Am Freitag hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes gegen Montenegro mit 74:80 verloren. „Wir sind enttäuscht, dass wir beide Spiele verloren haben. Aber die Jungs haben hier viele Erfahrungen sammeln können. Das ist sehr wichtig“, sagte Rödl.

Die Niederlagen sind für das deutsche Team nicht von allzu großer Bedeutung, da Deutschland als Teil-Gastgeber der wegen der Coronavirus-Pandemie von 2021 ins Jahr 2022 verschobenen EM bereits qualifiziert ist. Dann sollen eine Vorrundengruppe in Köln und die Endrunde in Berlin stattfinden. dpa

