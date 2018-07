Langer baut auf seine große Erfahrung

Anzeige

Carnoustie.Die strapaziöse Reise aus der quirligen US-Metropole Chicago ins beschauliche Städtchen Carnoustie an der schottischen Ostküste nahm Deutschlands Golf-Legende Bernhard Langer gerne auf sich. Schließlich hat der diesjährige Austragungsort der British Open einen ganz besonderen Platz im Herzen des 60-Jährigen.

2010 gewann Langer auf dem Carnoustie Golf Links die British Open – allerdings bei den Senioren. „Dieser Sieg hat für mich einen sehr hohen Stellenwert und kommt meinen zwei US Masters- und den Ryder-Cup-Siegen ziemlich nahe“, sagte Langer damals.

Links-Kurse Harte Fairways, tiefe Sandbunker, hohes Dünengras, dichtes Ginstergestrüpp, stürmischer Wind – Golf auf den Küstenplätzen der Britischen Inseln wird oft zum Glücksspiel. Die Links-Kurse unterscheiden sich stark von herkömmlichen Plätzen – werden auf Links-Land gespielt. Das sind Plätze, die häufig in Dünenlandschaften liegen und den ursprünglichen Anlagen nachempfunden sind, auf denen der Golfsport einst begann. Der diesjährige Austragungsort der 147. British Open, Carnoustie Golf Links, ist ein Paradebeispiel. Da das sogenannte Links-Land direkt am Meer wegen des salzhaltigen Sandbodens meistens unbrauchbar für Ackerbau und Viehzucht war, wurden auf ihm oft Golfplätze angelegt. Bis heute haben sie ihre raue Charakteristik bewahrt. Die Profis müssen ihr Spiel den Links-Kursen anpassen – hier ist Strategie gefragt.

Jetzt, acht Jahre später, misst sich der Altmeister aus Anhausen ab dem heutigen Donnerstag beim dritten Major-Turnier des Jahres wieder mit den jungen Wilden. Die berühmte „Claret Jug“, die Trophäe, die der Sieger der British Open überreicht bekommt, hielt der Masters-Sieger von 1985 und 1993 aber nie in den Händen - zweimal wurde Langer Zweiter, viermal Dritter. Erst auf der Senioren-Tour erfüllte sich sein Traum vom British-Open-Titel. Im vergangenen Jahr triumphierte Langer in Wales zum dritten Mal bei der Open Championship der über 50-Jährigen und sicherte sich damit das Startrecht in Carnoustie.