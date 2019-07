Latimore darf nicht spielen

Hiobsbotschaft bei den Schwäbisch Hall Unicorns: Monteze Latimore, der Xequille Harry im Unicorns-Backfield ersetzten sollte, erhält für 2019 keine Spielberechtigung. Grund dafür ist seine Teilnahme an einem Vorbereitungsspiel der Ottawa Redblacks in der CFL.

„Da ist uns ein Fehler unterlaufen“, gibt der Unicorns-Vorsitzende Jürgen Gehrke zu. Gemeint ist das Engagement des amerikanischen Cornerbacks Monteze Latimore, der für die Saison 2019 keine Spielberechtigung vom American Football Verband Deutschland (AFVD) erhält. Der Grund dafür liegt an der Teilnahme Latimores am Preseason-Spiel der Ottawa Redblacks in der kanadischen Profiliga CFL am 6. Juni gegen die Montreal Alouettes.

Wie die Redblacks bestätigten, wurde Latimore für seine viertägige Stippvisite Anfang Juni beim Training in Ottawa und seinen Einsatz im letzten Viertel des Preseason-Spiels gegen Montreal nicht bezahlt. Das ändert aber nichts daran, dass er durch die kurze Spielteilnahme für 2019 in Deutschland als Profi der CFL eingestuft wird. „Dass Monteze ohne Bezahlung und nur durch den kurzen Einsatz in einem Vorbereitungsspiel zum Profi wird, haben wir schlicht übersehen“, ärgert sich Gehrke und fügt hinzu: „Sowas wird uns sicher kein zweites Mal passieren.“

Nach der Bundesspielordnung (BSO) des AFVD ist ein Wechsel aus einer Profiliga in den deutschen Spielbetrieb innerhalb eines Jahres nicht möglich. Die Verantwortlichen der Unicorns versuchten zwar insbesondere vor dem Hintergrund der in diesem Jahr begonnenen Kooperation zwischen AFVD und CFL eine ebenfalls in der BSO als Möglichkeit aufgeführte Ausnahmegenehmigung zu erwirken, dies wurde aber negativ beschieden. „Die Entscheidung ist hart für uns aber derzeit nach den gültigen Regularien auch nicht anfechtbar“, sagt Gehrke. „Der Fall zeigt aber auch, an was alles gedacht werden muss, wenn die Kooperation mit der CFL weiter ausgestaltet wird, damit sie nicht zu einer Einbahnstraße in Richtung CFL wird.“ axe

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019