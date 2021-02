Laune steigt mit Leistung

Melbourne.Alexander Zverev (Bild) scherzte nach seinem lässigen Achtelfinal-Einzug und vor dem historischen Tennis-Lockdown bei den Australian Open blendend gelaunt mit den Fans im Stadion. Wenn der letzte im Feld verbliebene deutsche Tennisprofi am Sonntag gegen Dusan Lajovic jedoch um ein mögliches Viertelfinal-Duell mit dem angeschlagenen Titelverteidiger Novak Djokovic kämpft, muss er auf die Unterstützung des Publikums verzichten.

Am Freitag um 23.30 Uhr Ortszeit erlebten die Fans in der Rod-Laver-Arena und die Beobachter aus der Ferne mitten im Drittrunden-Match zwischen Djokovic und dem US-Amerikaner Taylor Fritz ein Novum: Wegen eines fünftägigen Lockdowns in Melbourne wurde die Partie unterbrochen, alle Zuschauer mussten das Stadion verlassen, um spätestens um 23.59 Uhr zu Hause zu sein. Da für die Metropole wegen des Corona-Ausbruchs in einem Flughafen-Hotel ein erneuter Lockdown verhängt worden war, geht das Turnier vorerst ohne Zuschauer weiter.

Djokovic beißt auf die Zähne

Der sichtlich angeschlagene Djokovic setzte sich nach der mehrminütigen Unterbrechung mit 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2 gegen Fritz durch. Der Weltranglisten-Erste trifft jetzt auf den an Nummer 14 gesetzten Kanadier Milos Raonic – falls er bis Sonntag wieder fit ist. Wegen einer Hüft- oder Bauchmuskelverletzung wirkte Djokovic gehandicapt.

Leichter tat sich Zverev bei seinem 6:3, 6:3, 6:1 gegen den französischen Linkshänder Adrian Mannarino. „Ich wollte, dass ihr nicht so lange in der Hitze sitzen müsst“, sagte er zu den Zuschauern. Vor dem Achtelfinale gegen Lajovic wächst beim Hamburger das Selbstvertrauen von Tag zu Tag. dpa (Bild: dpa)

