Laura Dahlmeier sucht die Abgeschiedenheit

Oslo.Kurz vor dem Ende einer von zwei Olympiasiegen gekrönten Saison sehnt sich Laura Dahlmeier nach Ruhe. „Ich will auf jeden Fall wieder ein bisschen weg, in die Berge“, sagte die Biathlon-Königin. Im Urlaub will die 24-Jährige auch entscheiden, was sie sich für ihre sportliche Zukunft vornimmt. Motivationsprobleme fürchtet die siebenmalige Weltmeisterin dabei jedenfalls nicht: „Wenn man gesund bleibt, weiter motiviert ist und Spaß an der Sache hat, finden sich ganz sicher auch neue Ziele.“

In jungen Jahren hat Dahlmeier bereits alle wichtigen Titel gewonnen. Noch während der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang, bei denen sie neben zweimal Gold auch einmal Bronze holte, hatte es Spekulationen um ein frühzeitiges Karriereende gegeben. Dahlmeier nimmt das gelassen, auch wenn sie sich selbst noch nicht mit einem Start bei Olympia 2022 in Peking beschäftigt. „So weit bin ich noch gar nicht, ich bin im Kopf gerade nur im Hier und Jetzt“, sagte sie in Oslo.

Als Mensch weiterentwickelt

Mit einem 28. Platz im Sprint am Freitag hat Dahlmeier wohl alle Chancen auf den erneuten Gesamtweltcupsieg verspielt, eine richtig große Enttäuschung sei das aber nicht. „Mein ganz großes Ziel war Olympia, da wollte ich topfit sein“, sagte Deutschlands Sportlerin des Jahres und bilanzierte: „Ich habe viele Erfahrungen gesammelt, das hat mich als Sportlerin weitergebracht, und ich habe mich als Mensch weiterentwickelt.“