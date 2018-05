LeBron James führt Cleveland erneut ins NBA-Finale

Anzeige

Boston (dpa) - Die Cleveland Cavaliers stehen zum vierten Mal in Folge im Finale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Das Team um Superstar LeBron James gewann das entscheidende siebte Spiel der Halbfinalserie gegen die Boston Celtics 87:79 (39:43).

Der 33-jährige James führte die Cavs mit 35 Punkten, 15 Rebounds und neun Assists zum Auswärtserfolg in Boston. Für den dreimaligen NBA-Champion ist es die achte Finalteilnahme in Folge und die neunte in seiner NBA-Karriere.

«Es ist eine tolle Leistung für unser Team und es ist eine Freude diese Truppe anzuführen», sagte James nach dem Spiel. Der 14-fache NBA-Allstar spielte die gesamten 48 Minuten durch und erzielte zwölf seiner 35 Punkte im letzten Spielabschnitt.