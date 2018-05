LeBron James führt Cleveland ins Entscheidungsspiel

Anzeige

Für den Ausnahmespieler war es in den diesjährigen Playoffs die siebte Partie, in der er mehr als 40 Punkte erzielte. Dies schaffte zuvor Basketball-Legende Michael Jordan von den Chicago Bulls 1989. Nur Jerry West (Los Angeles Lakers) kam 1965 auf acht Playoff-Begegnungen mit mehr als 40 Zählern. In Top-Form zeigte sich James zuletzt auch im entscheidenden Spiel sieben. Mit 34,9 Punkten im Schnitt und fünf Siegen in Serie besitzt er überragende Werte. «Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber klar ist: Ein siebtes Match ist einfach das Beste.»