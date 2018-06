„Legende“ Nadal genießt den Moment

Anzeige

„Lasst mich diesen Titel genießen. Ich kann nicht immer an mehr denken“, sagte Nadal einige Stunden nach dem 6:4, 6:3, 6:2-Finalsieg über den Österreicher Dominic Thiem. Bevor er sich noch einmal mit der geliebten Coupe des Mousquetaires – dem Musketier-Cup – fotografieren ließ, sinnierte Nadal über Werte in seinem Leben.

„Wenn Du Dich umschaust, kann es Dich frustrieren, dass Menschen insgesamt mehr Dinge haben als Du“, sagte der Weltranglisten-Erste. „Ich bin nicht so ein Mensch. Ich freue mich, dass andere Leute Dinge haben, und ich bin sehr zufrieden und glücklich mit den Dingen, die mir passiert sind.“ Das sind immerhin neben den großartigen Erfolgen nun auch mehr als 100 Millionen Dollar Preisgeld. Natürlich würde er gern 20 Grand-Slam-Titel wie Federer haben, aber für Nadal war wichtig, diesen für ihn so speziellen Titel im Stade Roland Garros noch einmal erobert zu haben. Das Turnier mit all seinen Menschen sei für ihn von Anfang an eine Liebesgeschichte.

Eine Verletzung am Hüftbeuger hatte Nadal monatelang behindert und zur Viertelfinal-Aufgabe bei den Australian Open gezwungen. Erst zum Davis-Cup-Viertelfinale gegen Deutschland vor zwei Monaten war er zurückgekehrt und kassierte auf Sand seitdem nur eine Niederlage – gegen den am Sonntag letztlich chancenlosen Thiem.

Federer äußerte gestern in Stuttgart größte Hochachtung vor Nadal. „Unglaublich. Absolut nur die Superlative bleiben da übrig. Da können wir uns alle nur verneigen und gratulieren. In Paris elfmal zu gewinnen, ist schon fantastisch“, sagte der zur Rasensaison von seiner Pause zurückkehrende 36-Jährige und bescheinigte Nadal die Souveränität eines Champions. „Elfmal überhaupt ein Turnier zu gewinnen, ist fast undenkbar. Es sieht schon fast locker aus, wie er das in Paris geschafft hat“, sagte Federer.

Dennoch meinte die französische Zeitung „Le Monde“: „Nein, Rafael Nadal hat Roland Garros nicht langweilig gemacht.“ Die spanische Sportzeitung „Marca“ kommentierte: „Er freute sich über die Krönung der Undecima (der Elften), als wäre es die Erste.“ Boris Becker twitterte: „Die Legende geht weiter.“ Wimbledonsiegerin Garbiñe Muguruza ließ ihren Landsmann wissen: „Du bist so großartig, Rafael Nadal!!!“ dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.06.2018