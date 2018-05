Lehmann-Rot, die Bayern und Barça: Wengers Schlaglichter

Anzeige

ANGSTGEGNER BAYERN: Der FC Bayern - das war in der Vergangenheit der Wenger-Schreck. 2005, 2013, 2014 und 2017 scheiterte Arsenal im direkten Duell an den Münchnern. Die drei letzten Aufeinandertreffen entschieden die Bayern jeweils mit 5:1 für sich.

ACHTELFINAL-SERIE: Noch schlimmer als die Münchner plagte den FC Arsenal in den vergangenen Jahren nur der Achtelfinal-Fluch. Vor dem Europa-League-Abenteuer scheiterte die Wenger-Elf zuletzt sieben Mal in Serie in der Runde der letzten 16 in der Königsklasse. Neben den drei Duellen mit Bayern waren auch der FC Barcelona (2011, 2016), der AC Mailand (2012) und die AS Monaco (2015) zu stark.

EUROPA-LEAGUE-CHANCE: In Wengers letztem Jahr bei den Londonern deutete noch einmal einiges auf einen Europa-Triumph hin. Den AC Mailand und ZSKA Moskau schalteten sie ohne große Probleme aus, in der Vorschlussrunde wartete mit Atlético Madrid der ultimative Prüfstein. Für Arsenal, das im Hinspiel trotz Dominanz nur 1:1 spielte, blieb der Traum vom Finale am 16. Mai in Lyon nach der 0:1-Niederlage im Rückspiel unerfüllt.