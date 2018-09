Leicht konsterniert ins Abenteuer Europa

Frankfurt.Den ernüchternden Saisonstart mit vier Niederlagen aus fünf Pflichtspielen will Eintracht Frankfurt genauso schnell abhaken wie das ärgerliche 1:3 bei Borussia Dortmund. Stattdessen richten Kevin Trapp und Co. schnell den Fokus auf die intensiven und interessanten Wochen mit Spielen gegen Olympique Marseille, Lazio Rom, RB Leipzig und 1899 Hoffenheim. „Wir dürfen jetzt alles nicht schlechtreden. Wir müssen positiv bleiben und dann das Erfolgserlebnis erzwingen“, forderte Torhüter Trapp.

Der aus Paris zurückgekehrte WM-Teilnehmer ist bisher noch kein Symbol für Erfolg. „Gefühlt haben sie dreimal aufs Tor geschossen“, sagte der konsternierte Keeper über den Champions-League-Starter aus Dortmund, der durch Tore von Abdou Diallo, dem früheren Frankfurter Marius Wolf und Neuzugang Paco Alcacer eiskalt die Fehler der ersatzgeschwächten Eintracht bestrafte. „Es ist schade für die Jungs, weil sie ein gutes Spiel gemacht haben“, sagte Sport-Vorstand Fredi Bobic gestern bei der Diskussionsrunde „Wontorra – der Fußball-Talk“ auf Sky.

Doch Zeit zum Hadern bleibt keine. Angefangen mit dem Europa-League-Geisterspiel bei Olympique Marseille am Donnerstag (18.55 Uhr) warten drei englische Wochen mit sechs Spielen auf das Team von Trainer Adi Hütter. „Ihr werdet von mir nie hören, wir sind jetzt müde“, beteuerte Bobic. Viel mehr als zusätzliche Belastung sei die Europa League eine Belohnung für das mit dem Pokalsieg Geleistete, befand der frühere Stürmer: „Alle drei Tage spielen, ist doch super.“

Video Sport Favre nach Frankfurt: 'Wir hatten die Geduld verloren' Borussia Dortmund hat sich trotz einer mäßigen Vorstellung durch einen 3:1-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt zumindest für einen Tag an die Spitze der Bundesliga gesetzt. BVB-Neuzugang Paco Alcácer feierte mit einem Tor sein Bundesliga-Debüt. Borussia Dortmund hat sich trotz einer mäßigen Vorstellung durch einen 3:1-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt zumindest für einen Tag an die Spitze der Bundesliga gesetzt. BVB-Neuzugang Paco Alcácer feierte mit einem Tor sein Bundesliga-Debüt.

Nach den Abgängen von Wolf und drei weiteren Leistungsträgern sowie mehreren langwierigen Verletzungen von unter anderem Timothy Chandler und Carlos Salcedo ist die Personaldecke der Eintracht aber dünn geworden. „Viel sollten sich nicht mehr verletzen, das wäre wichtig“, sagte Hütter. Verlass ist derzeit nur auf Stürmer Sebastien Haller, der auch in Dortmund traf und in vorderster Sturmspitze gesetzt ist. „Wir dürfen trotz allem nicht die Köpfe hängen lassen“, sagte Trapp, der beim späten Gegentor gegen Bremen (1:2) nicht ideal aussah und auch gegen Dortmund kaum Gelegenheit bekam, sich auszuzeichnen. Abgesehen vom bisher einzigen Pflichtspielsieg beim SC Freiburg liest sich die Bilanz ernüchternd. „Es ist total ärgerlich“, befand Sportdirektor Bruno Hübner mit Blick auf den couragierten Auftritt in Dortmund.

Hütter sieht Steigerung

Immerhin: Im Vergleich zum Pokal-Aus in Ulm und dem desaströsen 0:5-Debakel im Supercup gegen den FC Bayern haben sich die Frankfurter deutlich gesteigert. „Ich bin enttäuscht, dass wir verloren haben. Was die Leistung betrifft, bin ich viel, viel zufriedener, als ich schon gewesen bin“, sagte Hütter.

Die Formkurve macht dem Österreicher Hoffnung für die erste Europa-Aufgabe bei dem französischen Vorjahresfinalist Olympique Marseille. „Was die Basis betrifft, bin ich schon recht zufrieden“, sagte Hütter. Und Bobic äußerte frohen Mutes: „Wir alle freuen uns riesig auf die Europa League.“ dpa

